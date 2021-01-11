Taksiciyi bıçaklayıp aracını kaçırdılar

İZMİR'İN Buca ilçesinde taksinin arkadaşına çarptığını ileri süren A.U., taksi şoförü Haluk Akbulut'u (35) bıçakladıktan sonra aracı alıp olay yerinden kaçtı. Önceki gece 01.30 civarında yaşanan olayın ardından A.U. ve arkadaşları kovalamaca sonucu Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yakalandı.

ÖTE yandan, taksinin çarptığı ileri sürülen E.K. hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.