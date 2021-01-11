Tireli üreticiler çamurlu yollardan şikayetçi

İzmir'de Tire'nin, Derebaşı ve Kırtepe köyü sakinleri tarlalarına gidip gelmek için kullandıkları üretim yollarının artık çileye dönüştüğünden şikayet etti. Kış aylarında çamur deryasına dönüşen yolların geçit vermediğinden yakınan köylüler, "Traktörlerimiz bile zaman zaman bu çamurda çaresiz kalıyor" dedi.



MAHSUL TOZLANIYOR

Yağmurlu havalarda zeytin hasadına bile gidemediklerini belirten Tireliler, "Binbir zorlukla tarlalarımıza ulaşıyoruz. Yaz aylarında ise başka bir çile yaşanıyor. Üretim yollarına yakın tarlalardaki meyve ve sebzeler tozdan etkileniyor. Verim ve kalite düşüyor. Ürünlerimizi pazara götürürken bile büyük fireler verip zarar ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi üretim yollarımızı bir an önce düzeltmeli. Dolgu gibi geçici çözümler işe yaramıyor" şeklinde konuştular.