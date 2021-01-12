10 bin esnaf tek çatı altında toplandı

İZMİR'DE 10 bin üyeye sahip 6 kooperatif ile 5 dernek bundan sonraki faaliyetlerini İzmir Seyyar Satıcılar Derneği çatısı altında sürdürme kararı aldı. Başkan Tunç Soyer'e seslenen Dernek Başkanı Evren Laçin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi biz sokak satıcıları için sabit dükkanların yer almadığı belirli bölgeler oluşturabilir. Tek isteğimiz kayıt altına alınmak, sosyal güvenceye kavuşmak ve halkımıza hijyenik koşullarda hizmet vermektir" dedi.