Anne ile oğlu aynı gün korona virüsten öldü

DENİZLİ'NDE korona virüse yakalanan anne ile oğlu aynı gün hayatını kaybetti. Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşayan anne ve oğlu korona virüse yakalandı. 3 çocuk annesi Asiye Bayram, Servergazi Hastanesi'nde, 2 çocuk babası Tuncay Bayram ise, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Tedavilere cevap vermeyen ve gün geçtikçe ağırlaşan anne ve oğul, aynı gün içerisinde korona virüse yenik düşerek yaşama veda etti. Yakınları peş peşe gelen acı haberle yıkılırken, anne ile oğlu, pandemi kuralları çerçevesinde Beylerbeyi Mezarlığı'nda bir saat arayla toprağa verildi.

SEBAHATTİN ALP