  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Anne ile oğlu aynı gün korona virüsten öldü

Anne ile oğlu aynı gün korona virüsten öldü

Anne ile oğlu aynı gün korona virüsten öldü

12.1.2021

DENİZLİ'NDE korona virüse yakalanan anne ile oğlu aynı gün hayatını kaybetti. Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşayan anne ve oğlu korona virüse yakalandı. 3 çocuk annesi Asiye Bayram, Servergazi Hastanesi'nde, 2 çocuk babası Tuncay Bayram ise, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Tedavilere cevap vermeyen ve gün geçtikçe ağırlaşan anne ve oğul, aynı gün içerisinde korona virüse yenik düşerek yaşama veda etti. Yakınları peş peşe gelen acı haberle yıkılırken, anne ile oğlu, pandemi kuralları çerçevesinde Beylerbeyi Mezarlığı'nda bir saat arayla toprağa verildi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anne ile oğlu aynı gün korona virüsten öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.