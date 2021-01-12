Devrilip alev alan TIR’ın şoförü hayatını kaybetti

Denizli'de biber yüklü yabancı plakalı TIR, Sarıgöl çıkışındaki virajı alamayarak devrildi. 150 metre sürüklenen TIR'da arka arkaya patlamalar meydana geldi. Ardından alev alan aracın içerisinde sıkışan yabancı uyruklu sürücü feci şekilde can verdi. Sürücüyü kurtarmak isteyen Sarıgöl ve Alaşehir itfaiye ekipleri saatlerce kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Moldova uyruklu TIR sürücüsünün cansız bedeni ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.