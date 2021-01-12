Karşıyakalılar kaldırım taslarından şikayetçi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımların zeminine döşenen parke taşlarının yeterli eğim verilmediği için yamuk olduğunu savunan vatandaşlar, özellikle çocuk ve yaşlıların kaldırımlarda yürüyemediğini söyledi. Sokaklarının da asfaltlanmasını isteyen çevre sakinleri, "Böyle kaldırım taşı döşendiğini İzmir'de ilk kez gördük" dedi.

ŞİKAYETLERE DÖNÜŞ YOK

Demirköprü Mahallesi 6186 Sokak'ta oturan vatandaşlar, hem sokaklarının hem de kaldırım taşlarının halinin perişan durumda olduğunu anlattı. Karşıyaka Belediyesi'nin kaldırımların zeminine kilit parke taş döşerken gerekli özeni göstermediklerini iddia eden mahalle sakinleri, kaldırım zemininin bu nedenle sorunlu olduğunu ifade etti. Hem bu sorunun çözülmesi, hem de sokak yollarının asfaltlanması için muhtarlığa başvurduklarını ancak bir çözüm elde edemediklerini ifade eden vatandaşlar, "Sokak kaldırımlarının hali perişan durumda. Çocuklar ve özellikle yaşlılar, eğimli ve yamuk olan kaldırım üzerinde yürürken her an düşüp bir yerlerini sakatlayabilir. Mahalle sakinleri olarak çok mağduruz. Belediyeden sorunumuza bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.