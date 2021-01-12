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Haberler İzmir Pınarbaşı halkından taş ocağına tepki

Pınarbaşı halkından taş ocağına tepki

Pınarbaşı halkından taş ocağına tepki

12.1.2021

İZMİR'İN Bornova ilçesinde Pınarbaşı mahalle sakinleri, bölgede faaliyet gösteren taş ve mıcır ocağının sağlıklarını tehdit ettiği gerekçesiyle kaldırılmasını istedi. Ocaktaki toz ve dumanın KOAH ile astım hastalığına sebep olduğunu belirten mahalleli, dinamitle yapılan patlamalardan çocukların korktuğunu söyledi. Toz nedeniyle hastalanmaktan korktuklarını belirten mahalleli, yetkililerden çözüm bekliyor.

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