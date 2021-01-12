Rögar kapakları lastikleri parçalıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde vatandaşlar, cadde üzerinde bulunan rögar kapaklarının araç lastiklerini parçaladığını ifade etti. Rögar kapaklarının etrafındaki asfaltın aşındığını ifade eden çevre sakinleri yetkililerden çözüm istedi.

TRAFİKTE TEHLİKE

9 Eylül Mahallesi'ndeki 8.'inci cadde üzerinde bulunan rögar kapakları sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Rögar kapaklarının etrafındaki asfaltın zamanla aşındığını ve rögar kapaklarının yol üzerinde tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, "Acilen bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyor. Araçlarımızın lastikleri yol üzerindeki rögar kapaklarının herhangi bir yerine denk geldiğinde lastiklerimiz adeta parçalanıyor. Yetkililerden bu konuda en kısa zamanda çözüm bekliyoruz" dedi.