‘Staja gidiyorum’ deyip kayıplara karıştı

Cep telefonu o günden beri kapalı olan genç kızın en son staja gitmek için otobüse bindiği belirlenirken, annesi Filiz ve babası Ali Serter de kızlarının bulunması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.



'O BİZİM TEK ÇOCUĞUMUZ'

Yeni Asır'a konuşan Filiz ve Ali Serter çifti, tek çocukları olan Sudenaz'ın bulunması için her yere baktıklarını ve kayıp başvurusu yaptıklarını söyledi. Anne Filiz Serter, evlendikten 12 yıl sonra Sudenaz'a hamile kaldığını belirterek, "Kızım bir telefon etsin, 'iyiyim' desin başka bir şey istemiyorum. Kalmak istiyorsa başka bir yerde de kalsın ama yeter ki sesini duyalım" dedi. Baba Ali Serter de kızının eve dönmesini istediğini belirterek, "Herkes hata yapar. Affedilmeyecek bir şey değil. Bizim kötü olmamızı istemiyorsa bir telefon edip 'ben iyiyim' demesi yeter" diyerek kızına seslendi. Kızlarından haber bekleyen Serter ailesi yaşananları anlatırken, "Yılbaşını birlikte geçirmiştik. Kızımın erkek arkadaşı da bizde kalmıştı. 4 Ocak Pazartesi sabahı saat 06.00'da kalktılar. Kızım 'Staja gidiyorum' dedi. Erkek arkadaşının ailesi Ankara'daydı. O da 'Ankara'ya gidiyorum' dedi. Evden birlikte çıktılar. Gidiş o gidiş. Bir daha kızım eve dönmedi. Telefonları da kapalı. Kimseyle konuşmamış. Hiçbir kavgamız olmadı. Kızımızın sonunun Pınar Gültekin ya da Aleyna Yurtkölesi gibi olmasından korkuyoruz" diye konuştular.

Kayıp Sudenaz'ın erkek arkadaşı Recep Uğur Aydoğan'ın da kayıp olduğu öğrenildi.



'İSTEMEYE GELECEKLERDİ'

Yılbaşında kendilerinde kalan erkek arkadaşının ayın sonuna doğru Sudenaz'ı istemeye geleceğini anlatan Serter ailesi, "Kendi aralarında söz yüzüğü takmışlardı. Nişan için yaşının 18 olmasını bekliyorduk. 4 ay sonra nişanlanacaklardı" ifadesinde bulundular. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Sudenaz Serter'in bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Fatih ŞENDİL