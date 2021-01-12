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Haberler İzmir Urla’daki boş arazi çöplüğe dönüştü

’daki boş arazi çöplüğe dönüştü

'in ilçesinde oturan vatandaşlar, ilçedeki iki mahallenin çevresindeki ormanlık alana çöp ve moloz atıldığını ihbar etti.

Urla’daki boş arazi çöplüğe dönüştü

12.1.2021

Yol kenarlarına ve ormanlık alanlara atılan çöp ve molozların çevreyi kirlettiğini aktaran vatandaşlar, ilçedeki birçok boş arazinin çöplüğe döndüğünü iddia ederek yetkililerden çözüm istedi.

DOĞA KATLİAMI
Urla'nın Şirinkent ve Zeytinalanı çevresindeki ormanlık alanlar ve yol kenarındaki boş araziler son günlerde adeta çöplüğe döndü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce buraların atık boşaltma tesisi gibi görüldüğünü, ancak buralarda adeta doğa katliamı yapıldığını vurgulayan vatandaşlar, ilgililerden bu sorunu en kısa zamanda çözmesini istedi. Bölgede oturan vatandaşlar, "Atılan çöpler ve molozlar sadece biz insanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, çevreyi de tehdit ediyor. Çöplerin ya da molozların atılacağı yasal alanlar varken, göz göre göre çevreye zarar vermelerini aklımız almıyor. Yetkililerden de bu konuda duyarlı olmalarını, çöp ve molozların bu tür alanlara dökülmemesi için tedbir almalarını istiyoruz" dedi.

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