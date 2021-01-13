Çöken rögar kapağı tehlike saçıyor

Menemen'de, İzmir Çanakkale Yolu'nun Egekent- 2 semtindeki trafik ışıklarının bulunduğu noktada rögar kapağının çöktüğünü belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bu yolda rögarın çökmesi nedeni ile asfalt üzerinde derin bir çukur oluştuğunu aktaran sürücüler, araçla her geçtiklerinde lastiklerinin ya da alt takımlarının zarar gördüğünü söyledi. Yetkililerden bu konuda yardım isteyen sürücüler, "Egekent 2 ışıklardaki bu rögar çökmüş durumda ve araçların lastikleri içine düşüyor. Hatta bazı sürücüler çukuru görünce aniden şerit değiştiriyor ve o şeritteki sürücüler için de tehlike yaratıyor. Konuyla ilgili yetkililerin bir an önce bu sorunu çözüme kavuşturacağını umuyoruz" dedi.