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Haberler İzmir Dikili’deki üç cadde Büyükşehir’e devredildi

Dikili’deki üç cadde Büyükşehir’e devredildi

Dikili’deki üç cadde Büyükşehir’e devredildi

13.1.2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan bazı caddelerin, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini duyurdu. Dağ, "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Atatürk, Şehit Sami Akbulut ve Yakamoz Caddelerinin devrine ilişkin işlemi gerçekleştirdi. İzmir'de talep hangi belediyeden gelirse gelsin, söz konusu vatandaşa hizmet olunca ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de belediyeler arasında ayrımcılık yapmamalarını bekliyoruz." dedi. İzmir'in menfaatine olan bir işte elini taşın altına koymuş olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Dağ, "Her zaman olduğu gibi İzmir'in her neresinden olursa olsun, bu talepler için elimizden geleni yapmaya, Ankara'da İzmir'in faydasına olan çalışmalar için mesai harcamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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