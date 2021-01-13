İzmir’de aşı nöbeti

Türkiye'ye gelen Korona virüs aşıları güvenlik testlerinin ardından illere dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'nda yapılan incelemelerin ardından acil kullanım onayı verilmesi ile birlikte aşılar, 81 şehirdeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün aşı ve ilaç depolarına gönderildi. 2 ile 8 derece arasında saklanması gereken aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın tam donanımlı soğuk hava araçları ile ilgili birimlere ulaştırıldı. Türkiye genelinde ısı izolasyonlu 223 araç, özel takip sistemleri ile de takip edilerek tüm illerin Halk Sağlığı yetkililerine imza ile teslim edildi. Nakil sırasında araçlarda sürücü ile birlikte bir sağlık personelinin de bulunduğu aşı TIR'ı akşam saatlerinde Karabağlar Hıfzıssıha Halk Sağlığı yetkililerine geniş güvenlik tedbirleri altında teslim edildi.

İLK SAĞLIKÇILARA

BİR iki gün içinde kontrolleri tamamlanan aşılar, bakanlıktan yayınlanacak genelgenin ardından ilk etapta sağlık çalışanları ordusuna yapılmaya başlanacak. Sağlıkçıların ardından emniyet güçlerine ve diğer sıralamada olan kişilere aşı yapılacağı öğrenilirken, aşıların başında Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden iki ekip 24 saat nöbet tutuyor. Aşıların bulunduğu soğuk hava deposunun bölgesinde kuş uçurtmayan emniyet güçleri, aşıların sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, aşıların Ankara'dan gece geç saatlerde özel soğuk hava donanımlı araçlarla geldiğini ve İzmir'de de en iyi şartlar altında muhafaza altında bulunduğunu söyledi.





ACİL KULLANIM ONAYINDA SONA GELİNDİ

ÇİNLİ Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test sürecinin yarın tamamlanması bekleniyor. Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı. Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek 14 günlük analiz süreci başlatılmıştı. Sonuçlar için 14 günlük süre yarın sona eriyor. Testlerden olumlu sonuç alınması durumunda TİTCK tarafından aşılara "Acil Kullanım Onayı" verilecek.





RANDEVU ŞART

VATANDAŞLAR, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek. Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak. Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturuldu. Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.

Fatih ŞENDİL