İzmir'de sele kapılan kadın, evini su basan annesine yardım için sokağa çıkmış

Gazi Osman Paşa ile Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada sel sularına kapılarak bir tırın altına giren Bahtiye Tuna'nın (66), Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yekta Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada dün akşam 23.00 civarında Tuna'nın acil servisten giriş yaptığını, yapılan kontrolde kan değerlerinin iyi çıktığını, kolunda ve omzunda morluklar olduğunu, kırık ve iç kanama tespit edilmediğini ifade etti.

Tuna'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Öncel, "Yapılan testlerde iç kanamaya rastlamadık. Ancak su yuttuğu için biraz gözlem altında tutmayı düşünüyoruz. Kendisi biraz yorgun görünüyor." dedi.

Hasta ile yapılan görüşmede neden o saatte dışarda olduğunu da sorduklarını aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Hastamız, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını duymuş. Annesini kurtarmak için, yardım amaçlı evden çıkmış, ardından sele kapılıp bir tırın altına girmiş. Tırın lastiklerini tutarak kendini kontrol etmeye çalışmış. Yaklaşık yarım saat boyunca bu şekilde mahsur kalmış ve vatandaşlar kurtarınca hastanemize getirilmiş."

Başhekim Öncel, Tuna'nın yarın taburcu edilebileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.