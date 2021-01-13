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Haberler İzmir Kısıtlamayı ıhlal eden süpheliden uyusturucu çıktı

Kısıtlamayı ıhlal eden süpheliden uyusturucu çıktı

Kısıtlamayı ıhlal eden süpheliden uyusturucu çıktı

13.1.2021

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Gürçeşme Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Burak Y. (28) isimli kişinin herhangi bir izni olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edildi. Şüpheli şahsın polis tarafından yapılan üst aramasında 210 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, Burak Y.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı ve gözaltına alındı.

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