Menemen’de kura 3. kez çekilemedi

Menemen Belediyesi Başkan Vekilinin belirleneceği kura çekimi, CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin kurayı sabote ederek toplantıya katılmamaları sonucunda salt çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi. Bugün (Çarşamba) tekrar olağanüstü toplanacak olan mecliste kanuna göre salt çoğunluk yerine 4'te 1 çoğunluğun aranacağı, 8 üyenin toplantıya katılması halinde kura çekiminin yapılacağı bildirildi. Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan "Olağanüstü toplantıya 15 meclis üyesinin katılmamasından dolayı 17 kişilik salt çoğunluk sağlanamadığı için maalesef kura çekimini gerçekleştiremedik ancak bu kura çekiminden kaçış yok" diye konuştu.

VALİLİĞİN ÇAĞRISIYLA

Menemen Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Serdar Aksoy'un 'yolsuzluk' suçlaması ile tutuklanıp, görevinden alınmasından sonra gözler kura ile başkan vekilinin seçileceği yerel yönetim kurumuna çevrildi. CHP'lilerin daha önce yapılması planlanan kurayı sabote ederek toplantıya katılmaması yüzünden bu kez meclis üyeleri İzmir Valiliği'nin olağanüstü toplantı çağrısı ile bir araya geldi. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın başkanlığındaki toplantıda AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin yanı sıra Cumhur İttifakı adayı AK Partili Aydın Pehlivan ve Millet İttifakı adayı CHP'li Deniz Karakurt ile Mehmet Karabiniş hazır bulundu.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Ancak dün CHP ve İyi Partili meclis üyeleri kurayı bir kez daha boykot ederek olağanüstü toplantıya katılmadı. 15 CHP'li, 3 İyi Partili, 10 AK Parti, 2 MHP ve 1 bağımsız üyenin bulunduğu meclisteki olağanüstü toplantıya 15 meclis üyesinin katıldığı görüldü. Bu durumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kura üçüncü kez ertelendi. Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, bugün (Çarşamba) saat 14.00'te tekrar yapılacak toplantıda kanuna göre salt çoğunluk yerine, 4'te 1 çoğunluğun aranacağını, 8 üye yeter sayısıyla kura çekiminin gerçekleştirileceğini açıkladı.



BU KURA ÇEKIMINDEN KAÇIS YOK

CUMHUR İttifakı'nın adayı Aydın Pehlivan, "Maalesef bugün de kura çekimini gerçekleştiremedik. Başkan vekilimiz toplantıyı açmak için hazirun listelerini imzalattı ancak 15 meclis üyesinin katılmamasından dolayı 17 kişilik salt çoğunluk sağlanamadı. Onunla ilgili de tutanaklar imzalatıldı. Çarşamba günü saat 14.00'da olağanüstü toplantının ikinci oturumu yapılacak ve kura çekimini gerçekleştireceğiz. Bu kura çekiminden kaçış yok, Menemenimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Deniz Karakurt, açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini, kura çekiminin hukuksuz olduğunu ancak toplantıya katılacağını söyledi. Ardından açıklama yapan CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, kura çekimine meclis üyelerinin yine katılmayacağını, tek adaylı olacak seçimde belediyenin Cumhur İttifakı'na geçeceğini açıkladı.

Metin BURMALI

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