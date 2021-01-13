Sağlık Bakanlığı’ndan özel uygulama

COVİD-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Aşıla" uygulaması ile hekimler ve sağlık personelleri kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecekler. Doktorlar ve sağlık personelleri uygulama aracılığıyla vatandaşların aşı kayıtlarını yapabilecek, aşı randevusu oluşturabilecekler. Vatandaşların Covid-19 aşı takvimleri sayesinde aşılanma durumları ve tarihleri kolayca takip edilebilecek. Aynı zamanda hekimler, vatandaşların aldığı aşı randevularını görüntüleyebilecek.