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Haberler İzmir Sağlık Bakanlığı’ndan özel uygulama

’ndan özel uygulama

Sağlık Bakanlığı’ndan özel uygulama

13.1.2021

COVİD-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Aşıla" uygulaması ile hekimler ve sağlık personelleri kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecekler. Doktorlar ve sağlık personelleri uygulama aracılığıyla vatandaşların aşı kayıtlarını yapabilecek, aşı randevusu oluşturabilecekler. Vatandaşların Covid-19 aşı takvimleri sayesinde aşılanma durumları ve tarihleri kolayca takip edilebilecek. Aynı zamanda hekimler, vatandaşların aldığı aşı randevularını görüntüleyebilecek.

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