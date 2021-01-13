Sele kapılan aracını böyle durdurmaya çalıştı! İzmir'de vatandaş perişan

Buca'da bir anda bastıran sağanakla birlikte eğimli sokaklarda sel yaşandı. Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada sele kapılan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





İlçeye bağlı Kozağaç Mahallesi'nde de selle sürüklenen 4 otomobil, birbirine çarparak durabildi. Bazı vatandaşların park halindeki otomobillerini, sürüklenmemesi için halatla evlere bağladıkları gözlendi.



Otomobili sel sularıyla sürüklenerek diğer araçlara çarpan Mevlüt Çelik, yağmurun şiddetini birden artırdığını, park halindeki araçların sürüklendiğini ve birbirine girdiğini belirterek, "Bu sokakta ilk defa böyle bir sel olayı yaşandı. Benim arabamın içi de su doldu, muhtemelen artık kullanılamayacak" dedi.

Üçkuyular Mahallesi'nde yükselen sular nedeniyle kullandığı motosikletten düşen kurye Mustafa K'ye çevredeki vatandaşlar yardım etti.





KÖPRÜ HASAR GÖRDÜ

Konak ilçesindeki Lale Mahallesi'nde Kayasuyu Camisi önündeki derenin üzerindeki köprü, yükselen sular nedeniyle hasar görerek trafiğe kapandı. Aynı mahalledeki bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.



Evini su basan Tarık Yalur, sağanağın şiddetini artırmasıyla derenin suyunun taştığını gördüklerini belirterek, "Bir anda evi su bastı. Evde 3 tane çocuk vardı, onları kurtardık. Belimize kadar su geliyordu. Evin yarısına kadar su bastı." dedi.



Konak'taki Yenişehir semtinde de İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı binası önündeki Kemer alt geçidinde mahsur kalan araçtaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sağanak sonrası su birikintileri ve yolda kalan araçlar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit, Konak Tüneli, Yeşillik Caddesi ve Akçay Caddesi bir süre trafiğe kapandı.



Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak alt geçidinde de bir otomobil mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla sudan çıkan sürücünün ihbarı sonrası alt geçit trafiğe kapatıldı, İZSU ekipleri tahliye çalışması yaptı.





Aynı ilçede sağanağa eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle Sekiz Eylül Mahallesi 135 Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana geldi.



Öte yandan kent genelinde evlerini su basan vatandaşların öğrenci yurtlarına yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Türk Kızılay ekipleri de selden etkilenen mahallelerde vatandaşlara gıda desteği bulundu, ihtiyaçları tespit etmek üzere çalışma yaptı.