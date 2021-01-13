Torbalı’ya bozuk yollar yakışmıyor

YARDIM İSTEDİLER

Ertuğrul Mahallesi'ndeki Aydın Caddesi numara 156'daki ve diğer ara sokaklardaki yolların asfaltsız ve bozuk olmasından dert yanan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Yollarının adeta köstebek yuvası gibi olduğunu, son yağmurlarla birlikte çukurların su ile dolduğunu aktaran vatandaşlar, söz konusu görüntünün Torbalı'ya hiç yakışmadığını ifade etti. Torbalı'nın en çok bilinen kurumlarından iki tanesinin de bu bozuk yolların bulunduğu adreste olduğunu dikkat çeken çevre sakinleri, "Yıl olmuş 2021 ancak yollarımız köylerdekinden farksız. Köylere bile kilit parke döşenmiş durumda. Ancak burada bildiğin toprak yol var. Bizler insan değil miyiz, vergimizi vermiyor muyuz? Her yağmur sonrası aynı çile. Köstebek yuvasına dönen yollar yüzünden araçlarımızın alt takımları kalmadı. İzmir Büyükşehir veya Torbalı Belediyesi'nden en kısa zamanda çözüm bekliyoruz" diye konuştu.



