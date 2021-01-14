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Haberler İzmir İzmir’de ev yangınında anne ve bebeği mahsur kaldı

’de ev yangınında anne ve bebeği

’in ilçesinde çıkan ev yangınında içeride mahsur kalan anne ve 2 yaşındaki kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında yaralanan anne ve kızı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir’de ev yangınında anne ve bebeği mahsur kaldı
İHA

14.01.2021, 08:39

Yangın, akşam saatlerinde Murat Reis Mahallesi 176. Sokak'ta bulunan Arı Bal Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören ve annenin çığlıklarını duyan komşuları durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince anne Sevil Akarslan H., ile 2 yaşındaki kızı Ayperi H., alevlerin arasından kurtarıldı. AKS aracı ile anne Sevil Akarslan H., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne küçük kız ise ambulans ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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