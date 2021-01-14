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Haberler İzmir Karacasu çömleğine coğrafi işaret tescili

çömleğine coğrafi işaret tescili

Karacasu çömleğine coğrafi işaret tescili

14.1.2021

NAZİLLİ Ticaret Odası ve Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, Karacasu'nun el sanatları arasında yer alan geçmişi antik Afrodisias kentine kadar dayanan çömlek için geçen yıl yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri kategorisinde tescillenen Karacasu Çömleği, Karacasu Pidesi ve Dikmen Balı'ndan sonra ilçenin coğrafi işaret hakkı kazanan üçüncü değeri oldu.

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