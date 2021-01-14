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Haberler İzmir Öğrencilere anne yemeği

Öğrencilere anne yemeği

Öğrencilere anne yemeği

14.1.2021

İZMİR'İN Urla ilçesinde bir grup Kızılay gönüllüsü kadın, salgın nedeniyle derslerini evlerinde takip eden üniversite öğrencilerine "anne yemeği" desteği veriyor. Kendilerine "gönüllü anneler" ismini veren ve 15 kadından oluşan grup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) eğitim alan 30 öğrenciye Kovid- 19 günlerinde destek olabilmek için mutfağa giriyor. "Anne Elinden Sıcak Yemek" sloganıyla hayırseverler ve esnaftan gelen gıda bağışlarını şubenin mutfağında sıcak yemeğe dönüştüren gönüllü anneler, öğrencilerin üç öğün yemeğini hazırlıyor ve onlara ulaştırıyor.

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