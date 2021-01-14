Seyyarlar pazara çıkacak

İzmir'de 10 bin üyeye sahip 6 kooperatif ile 5 dernek, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği çatısı altında birleşti. İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, kentteki 200 bin sokak satıcısı adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, "Belediye tarafından belirlenecek noktalarda işgaliye parasından vergimize kadar tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız. Tek isteğimiz kayıt altına alınmak, sosyal güvenceye kavuşmak ve halkımıza hijyenik koşullarda hizmet vermek" ifadelerini kullandı. Bu talebin ardından geçtiğimiz gün İzmir Seyyar Satıcılar Derneği'nin Başkanı Evren Laçin ile yönetim kurulu üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. İzmir'de dağınık durumdaki sokak esnafı kuruluşunu bir araya getirdiği için Evren Laçin'i kutlayan Başkan Soyer, seyyar satıcıların yaşadığı sorunların farkında olduklarını belirtti.

TEK TİP ARAÇLAR

Dernek yöneticilerine müjde de veren Soyer, "İlgili birimlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilçelerdeki pazar yerlerinin haftanın belli bir gününde seyyar satıcılara ayrılması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun haricinde dükkanların olmadığı ve sabit esnafın ekonomisine zarar vermeyecek şekilde belirlenecek alanların dışına çıkılmadan alanlar oluşturulabilir. Büyükşehir olarak bu noktalarda kullanılacak tek tip araçları da tasarlarız" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki haftalarda dernek yönetimiyle ortak bir toplantı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Soyer, bu toplantılarla kent estetiğine ve ekonomisine değer katacak konuların ele alınacağını da aktardı. Başkan Soyer'in olumlu yaklaşımı ve projelerinin hem kendisini hem de esnafı mutlu ettiğini açıklayan Laçin, "İzmir, artık zabıtanın seyyar satıcıyı kovaladığı değil; tüm dünyaya örnek bir kent olarak anılacak" dedi.