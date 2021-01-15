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Haberler İzmir 4.5 aylık evli çifti ölüm ayırdı!

4.5 aylık evli çifti ölüm ayırdı!

' in İlçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında geçtiğimiz 24 Ağustos’ta hayatını ile birleştiren Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi çalışanı 28 yaşındaki Güldüran hayatını kaybetti. Güldüran’ın ölümü başta eşi Gizem Güldüran olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Mustafa Güldüran’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında, “Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir” yazdığı görüldü.

4.5 aylık evli çifti ölüm ayırdı!
SABAH

15.01.2021, 09:07

Kaza, dün gece eski Urla- Çeşme yolunda meydana geldi. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde çalışan 28 yaşındaki Mustafa Güldüran, yönetimindeki araç ile ilçe merkezine doğru seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönden giden başka bir araçla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumum polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Güldüran doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mustafa Güldüran'ın 24 Ağustos 2020'de hayatını Gizem Güldüran ile birleştirdiği öğrenildi. Mustafa Güldüran'ın ölümü başta eşi Gizem Güldüran olmak üzere sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Mustafa Güldüran'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, "Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir" yazdığı görüldü.

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