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Haberler İzmir Anne kız alevlerden son anda kurtarıldı

Anne kız alevlerden son anda kurtarıldı

Anne kız alevlerden son anda kurtarıldı

15.1.2021

İZMİR Konak'ta bir binanın 2'nci katındaki yangında, anne ile küçük kızı itfaiye tarafından son anda kurtarıldı. Yanan dairede büyük hasar oluşurken, yaralanan anne ile kızı tedavi altına alındı. Yangın önceki gece 22.00 sıralarında Murat Reis mahallesindeki bir binanın ikinci katında çıktı. Evde bulunan ve itfaiyenin yaralı olarak kurtardığı Sevil Akarslan Hepaksaz ile 2 yaşındaki kızı Ayperi hastaneye kaldırıldı.

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