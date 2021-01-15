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Haberler İzmir Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı

'da yüksek kesimler karla kaplandı

'in ilçesinde, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerdeki mahallelere ulaşımın kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı
DHA

15.01.2021, 18:05

Bergama'da, saat 02.00 sıralarında, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Yuntdağı, Gökbeyli, Madra ve Kozak bölgelerinde kar etkili oldu. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları ve ağaçların üzerleri karla kaplandı.

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