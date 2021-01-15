Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı

Bergama'da, saat 02.00 sıralarında, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Yuntdağı, Gökbeyli, Madra ve Kozak bölgelerinde kar etkili oldu. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları ve ağaçların üzerleri karla kaplandı.

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