Haberler İzmir İzmir depremiyle ilgili skandal açıklamalar cezasız kalmayacak! Öykü Serter'e soruşturma

İzmir depremiyle ilgili skandal açıklamalar cezasız kalmayacak! Öykü Serter'e soruşturma

Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalar yaptı. Bunun üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Öykü Serter’in paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirtilerek bir araştırma raporu düzenlendi. Raporda, Öykü Serter hakkında bir vatandaşın yaptığı; devlet büyüklerini küçük düşürüp hedef gösterdiğine ve halkı galeyana getirdiğine dair ihbara da yer verildi. Emniyet hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Sunucu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldı.