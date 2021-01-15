Son dakika haberi... İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde 6.6 şiddetinde meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği deprem ardından sunucu Öykü Serter'in provokatif paylaşımına ve kirli diline soruşturma başlatıldı.
Sunucu Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalarda bulunmuştu.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Bunun üzerine emniyet harekete geçti. Paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirlenen ünlü sunucu hakkında araştırma raporu düzenlendi. Raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, ünlü sunucuyu kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği anlatıldı.
Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.
DEVLET BÜYÜKLERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ
İhbarda Serter'in devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği kaydedildi. Emniyet hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
İzmir depremiyle ilgili skandal açıklamalar cezasız kalmayacak! Öykü Serter'e soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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