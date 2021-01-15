  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de Bozdağ'da kar sevinci! Beyaz örtü serildi

'de Bozdağ'da kar sevinci! Beyaz örtü serildi

Son dakika... 'nin Uludağ'ı olarak adlandırılan 'in ilçesindeki Bozdağ'da kar sevinci yaşanırken, yağan kar bölgeyi beyaza bürüdü.

İzmir'de Bozdağ'da kar sevinci! Beyaz örtü serildi
İHA

15.01.2021, 11:45

Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Dün akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, sabaha karşı Bozdağ'ı beyaza bürüdü. Yağan kar, bölgede yaşayanları sevindirirken, karla kaplı yollar iş makineleri yardımıyla açıldı.



Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, kar yağışını yılbaşından bu yana beklediklerini belirterek, "Malum bu yıl tüm Türkiye'de kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Ödemiş ve Küçükmenderes bölgesinde de çiftçiler için su çok önemli. Kar yağmazsa dereler akmıyor.

Bugün yağan kar hem çiftçilerimiz hem de kar sevinci yaşamak isteyen İzmirliler için sevindirici oldu. Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyorlar. Umarız kar yağışı devam eder. Korona yasakları var; ama maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek İzmirlileri yarıyıl tatilinde Bozdağ'a bekliyoruz" dedi.



Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Bozdağ Kayak Merkezinin de açılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirten Balcı, "Ege'nin bu incisini harekete geçirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İzmir-Ankara D300 karayolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı! Ulaşıma kar engeli

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de Bozdağ'da kar sevinci! Beyaz örtü serildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.