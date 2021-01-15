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'de köprünün demir korkulukları çalındı

'de, köprünün demir korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Muhtar Neşe Kahraman, ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını ve çok şaşırdıklarını açıkladı.

İzmir'de köprünün demir korkulukları çalındı
AA

15.01.2021, 15:44

İzmir'de, köprünün demir korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi'nden geçen Çitlembik Deresi üzerindeki bir köprünün demir korkuluklarının yerinde olmadığını fark edenler, durumu polise bildirdi.

Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı, belediye ekipleri de yeni korkulukları köprüye monte etti.

Muhtar Neşe Kahraman, AA muhabirine, köprü demirlerinin çalındığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını anlatan Kahraman, "Daha önce Türk Telekom'a ait internet altyapı kapakları da çalınmıştı. Bunu zevk için mi yapıyorlar anlamadık. Ekipler gelip ölçüsünü aldıktan sonra demirleri yerine taktılar. Dereye araçlar uçacak diye korktum. Hırsızlar halkın can güvenliğiyle oynuyorlar." diye konuştu.

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