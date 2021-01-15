İzmir’in kahramanları aşılanmaya başladı

Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'ye Çin'den getirilen 'CoronaVac' aşısı, İzmir'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından, koronayla savaşan tüm sağlık çalışanlarının da aşılanması hedefleniyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından analizleri tamamlandıktan sonra 'Acil Kullanım Onayı' verilen CoronaVac aşısı, İzmir'de ilk olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde toplanarak 30 ilçedeki hastanelere dağıtıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Hastanesi'nde oluşturulan aşı polikliniklerinde sağlık çalışanları dün aşılamaya alındı.

HEDEF 50 BİN SAĞLIKÇI

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, 8 aşı istasyonunda sabahtan itibaren aşılamanın başladığını belirterek, "Hastanemizde toplam 4 bin 400 sağlık çalışanına aşı yapılacak. Günde yaklaşık bin kişiyi aşılamayı ve aşıları 3 günde tamamlamayı hedefliyoruz. İlk aşıyı Sağlık Bakanımı-zın olması sağlık çalışanlarımıza örnek oldu" dedi. Başhemşire Fatma İnceka-ra Aydan, aşı olmaktan mutluluk duy-duklarını dile getirirken, İzmir'de 50 bine yakın sağlıkçının ilk doz aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.





RANDEVU SİSTEMİ İLE

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alan sağlık çalışanları, aşı uygulama odası önünde kuyruklar oluşturarak aşılarını oldu. Her sağlık çalışanı için yaklaşık 10 dakika süren aşılama işlemi, 28 günün ardından ikinci doz olarak tekrarlanacak.



'KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDEREK ÇALIŞACAĞIZ'

AŞI olan sağlık çalışanlarından Dilek Solmaz, "Mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Hem kendimizi korumak hem de sağlık hizmetlerini aksatmamak için aşıların ilk dozunu olduk. İnşallah etkinliğini görüp, devam edeceğiz. Randevu sistemi üzerinden sıra alarak aşılarımızı vuruluyoruz" dedi. Sağlık çalışanlarından Pırıl Özgen de, "Aşı hastalığa bağışıklık kazanmak için tek çözüm yolu. Aşı olmak bizi rahatlatacak ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Artık daha güvende hissederek çalışacağız" diye konuştu.



"ÜÇ DÖRT GÜNDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

PROF. Dr. Ali Gürbüz, "Bakanlığımızın korona ile mücadelede en çok görev verdiği hastanelerden biriyiz. Bu bağlamda aşılama da Bilim Kurulu'muz ve bakanımızın direktifleri doğrultusunda bugün (dün) başladı. Kısmi bir yoğunluk yaşanıyor. 3-4 günde aşılamaların tamamlanmasını hedefliyoruz. Sağlık çalışanları en büyük risk altında oldukları için ilk olarak onların aşılanması çok doğal" dedi.

Fatih ŞENDİL