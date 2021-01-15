Kınık’ın ardından Dikili’ye de yeni hastane geliyor! Müjdeyi AK Partili Hamza Dağ verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Dikili'ye bir devlet hastanesi yapılacağının müjdesini verdi.

Hastaneyi, yaptığı açıklama ile duyuran Dağ "Sağlık Bakanlığı'mızca Dikili ilçemizde yeni bir hastane inşa edilmesi için projelendirme ve ihale işlemleri tamamlanmıştır. Bakırçay bölgesinde daha önce Bergama'da bulunan hastaneye bir ek bina yaparak oradaki kapasiteyi artırmış ve Kınık'ta yeni bir hastane inşa etmiştik. Şimdi de inşallah 70 yatak kapasiteli, ameliyathaneleri, poliklinikleri ve ekipmanlarıyla tam donanımlı bir hastaneyi Dikili'ye kazandıracağız. İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. Bakanlığı tarafından yeni bir hastane inşa edilecek. Müjdeyi, yaptığı açıklama ile veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ "Uzun yıllardır sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla, ülkemizde sağlık altyapısı, dünya tarafından gıpta edilen ve takdir gören bir seviyeye çıkmıştır. Artık Türkiye'nin her bir yanında, hemen hemen tüm ilçelerimizde tam donanımlı hastanelerimiz bulunmaktadır. İzmir'de de sağlık altyapımızın ve teknik imkânlarımızın gücünü, yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde bir kez daha görmüş olduk. Tabii

İzmir'in Dikili İlçesi'nde Sağlık ki bu durumla övünmekteyiz, milletimizin ve tüm dünyanın bu noktada sunmuş oldukları takdir de bizi memnun etmektedir. Ancak tabii ki zamanla birlikte değişen koşulları sürekli olarak göz önünde bulundurmak ve yeniliğe göre icraat sunmak da bizim görevimizdir. Bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. İzmir'de şu anda devam etmekte olan tam donanımlı bir şehir hastanesi projesi olarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ni de inşallah en kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Bununla birlikte, bir süredir Dikili'de yaşayan hemşehrilerimiz tarafından, ilçeye bir hastane yapılması ihtiyacı tarafımıza iletiliyordu. Bu hususta da olumlu bir adım atıldı ve Dikili'de yeni bir hastane inşa edilmesi için Sağlık Bakanlığı'mızca projelendirme ve ihale işlemleri tamamlanmıştır. Bakırçay bölgesinde daha önce Bergama'da bulunan hastaneye bir ek bina yaparak oradaki kapasiteyi artırmış ve Kınık'ta yeni bir hastane inşa etmiştik. Şimdi de 15 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 20 bin metrekare alan üzerine; 70 yatak kapasitesine sahip, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, poliklinikleri ve ekipmanıyla tam donanımlı bir hastaneyi inşallah en kısa süre içerisinde Dikili'mize kazandıracağız. İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.