Türkiye’ye örnek bir başkan olacağım

Menemen Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçilen Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Aydın Pehlivan, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Görevine başlayan Pehlivan, "Yüküm çok ağır, Türkiye'ye örnek bir başkanlık yapacağım" dedi. Pehlivan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Belediyeciliği Menemen ile hızlıca tanıştırmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.

'HALKLA KARAR VERECEĞİZ'

"Rabbim bize Menemen Belediyesi'ni yönetmeyi nasip etti" diyen Pehlivan, "Gerçek halk belediyeciliği ve çok iyi hizmetleri halkımızla buluşturacağız. Boş geçirecek 1 dakikalık bile vaktimiz yok. 24 saatin her dakikasını halkla birlikte çalışarak harcayacağız. Terzi Ahmet Amca, emekli Nezahat Teyze, ev hanımı Türkan ablamızla ya da işçi Cengiz kardeşimizle yani Menemen halkıyla karar verip ilçeyi birlikte yöneteceğiz. Halkla iç içe çalışıp karar vereceğiz" diye konuştu. Kapılarında güvenlik görevlilerinin olmadığı, halkın istediği zaman girip çıkacağı bir başkanlık olacaklarını söyleyen Pehlivan, "İster AK Partili ister CHP'li ister MHP'li olsun, her kesime eşit yaklaşıp sonuna kadar tam destekleyeceğiz. Kapımız herkese açık olacak" dedi.

'KİMSEYE LAF SÖYLEMEM'

Menemen'in layık olduğu yerlere geleceğinin altını çizen Aydın Pehlivan "Bugüne kadar görev yapan herkese teşekkür ederim. Kimse ile kavga etmem, kimseye de laf söylemem. Ben geçmişi değil, yarının Menemeni'ni daha iyi yerlere getirmek için emek vereceğim. Sayın Başkanımız Erdoğan'ın bizle-re öğrettiği AK Belediyecilik hızına yetişen bizimle gelir ve devam eder, geride kalan kalır. Yükümüz ağır, Türkiye'nin gözünün Menemen'de olduğunun bilincindeyim. O yüzden daha fazla çalışıp bahane üretmeden Mene-menlilerin mutluluğu için görev yapmaya geldim" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL