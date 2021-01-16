  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Bir eve giren iki hırsız, evde bulunan sigaları dahi çaldı

Bir eve giren iki hırsız, evde bulunan sigaları dahi çaldı

Sigaraları bile çaldılar.... 'in ilçesinde bir eve girip, elektronik eşyalar ile 11 sigara paketini çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bir eve giren iki hırsız, evde bulunan sigaları dahi çaldı
DHA

16.01.2021, 11:58

Hırsızlık olayı, saat 03.00 sıralarında Çiçek Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. A.F.'ye ait eve, pencerelerdeki korkulukları levye ile açarak giren şüpheliler, laptop, televizyon, tablet, 5 kol saati, 11 paket sigara, 4 bin 775 TL, epilasyon aleti, 2 flaş bellek, 2 ayakkabı, 3 çeyrek altın ve bir kolyeyi aldı. Şüpheliler evden çıktıktan sonra hırsızlığı fark eden A.F., polisi aradı.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda S.Y. ve Ö.A. olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir eve giren iki hırsız, evde bulunan sigaları dahi çaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.