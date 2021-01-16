Hem koronavirüsü hem kalp yetmezliğini yendi

Menemen ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Günay, nefes darlığı ve baş dönmesi şikayetleriyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu damarlarının tıkalı ve kalbinin yüzde 30 çalıştığı tespit edilen Günay, acil baypas ameliyatına alındı. Ameliyat sonrası servise alınan Günay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.



Koronavirüse bağlı yaygın akciğer tutulumu saptanan Mustafa Günay, 35 gün süreyle entübe edildi. Günay, 42 günün sonunda ise sağlığına kavuştu.





'O BİR SAVAŞÇI'

Günay'ın ameliyatını gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Aykut, "Mustafa Bey bir mucizenin hikayesi. Ciddi kalp yetmezliği ve akciğer ödemi ile riskli bir baypas ameliyatına aldığımız hastamızda tam biraz toparlanıp yoğun bakımdan servise alındığında Covid-19'a bağlı yaygın akciğer tutulumu nedeniyle solunum sıkıntısı başladı ve entübe edildi. Zatürre teşhisi konulan hastamızın diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği vardı. Umutlar tükenirken, o pes etmedi. Solunum cihazında geçen haftalar sonrasında yaşamda kalmayı başardı. Bizim gözümüzde o yaşam mücadelesini kazanan bir savaşçı" diye konuştu.





'BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR'

Mustafa Günay da "Doktorum olmasaydı ölüyordum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Hep yanımda olan doktorum Koray Bey'e, hemşirelere, dışarda dualarıyla bana destek veren aileme çok teşekkür ediyorum. Bana verilen bu ikinci yaşam şansında, sağlığıma daha çok dikkat edeceğim" dedi.