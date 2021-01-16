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Haberler İzmir İzmir Kuşadası Körfezi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem

’nde 3.3 büyüklüğünde

SON DAKİKA... , ’in ’nde 3.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak paylaştı.

İzmir Kuşadası Körfezi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem

16.01.2021, 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021, 09:21

Saat 08.30'da ve yerin 12.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'in bazı ilçelerinde hissedildi.

Aynı bölgede dün akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem olmuş ve Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremi 30 Ekim'de meydana gelen büyük İzmir depreminin artçısı olabileceğini söylemişti.

Ayrıca dün gece saatlerinde Malatya'nın Püterge ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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