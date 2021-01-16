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Haberler İzmir İzmir'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi

'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi

'in ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan ele geçirildi. 3 aylık olduğu belirlenen dişi yavru aslan, İzmir 'nda karantinaya alındı.

İzmir'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi
İHA

16.01.2021, 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021, 15:31

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu düşünülen yavru aslan ele geçirildi. Henüz 3 aylık olduğu belirtilen dişi aslan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alındı.



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçlerinin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı operasyon sonucu yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen 3 aylık yavru aslan ele geçirildi. Vahşi hayvan ticareti kapsamında değerlendirilmek üzere ilçedeki bir çiftlikte beslendiği tespit edilen dişi aslan yavrusu, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Burada karantinaya alınan yavrunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yavru aslanın yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacağı belirtildi.

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