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Haberler İzmir Kovulduğu belediyeye Başkan olarak geri döndü

Kovulduğu belediyeye Başkan olarak geri döndü

'de kura ile Başkan Vekili seçilen AK Partili Aydın Pehlivan'ın hikayesi "Kadere bak" dedirtti. İlçede 'nın adayı olarak katıldığı kura çekiminde Başkan Vekili seçilen AK Partili Aydın Pehlivan'ın, 22 yıl önce belediyenin bilgi işlem servisindeki işinden kovulduğu ortaya çıktı.

Kovulduğu belediyeye Başkan olarak geri döndü

16.1.2021

1999 seçimlerini kazanan CHP'li Tahir Şahin'in, düğününden 3 ay önce siyasi görüşü nedeniyle işten attığı Pehlivan, küçük bir büroda açtığı özel güvenlik şirketini bugün 4 binden fazla kişinin çalıştığı bir dev haline getirdi.

'ALLAH NASİP ETTİ'
DÜĞÜNÜNE 3 ay kala işten atıldığını söyleyen Pehlivan, "Allah rahmet eylesin, İlhami Gürsoy dönemiydi. Belediyede 3 ay çalıştıktan sonra Tahir Bey seçimi kazandı. Tahir Bey göreve geldikten 3 gün sonra iş akdimi sonlandırdı. Düğünüme 3 ay kala kapıya konulan bir kişi olarak bir işe girdim ve ardından küçük bir büro tutup güvenlik şirketi kurdum. Allah yardımcım oldu işlerimiz yerinde gitti ve bugün 4 bin 100 kişiye istihdam yaratan bir şirketin sahibi oldum. Şimdi 22 yıl önce Menemen Belediyesi'nde Tahir Şahin'in kovduğu Bilgi işlem Servisi'nden, Belediye Başkanlığına geldik. Allah bu koltukta oturmayı nasip etti bana" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin desteğiyle Menemen'de çok başarılı olacağına inandığını söyleyen Pehlivan, "Bu kura seçimin kaybedeni yoktur, tüm Menemenli hemşehrilerimiz kazanmıştır. Belediyecilik anlayışımızın özünü oluşturan şeffaflık, dürüstlük ve çalışkanlık anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye başladık. Artık Menemen'de yüksek hızla hizmet zamanı gelmiştir" dedi.

Pehlivan, Başkan Erdoğan'ın desteğiyle Menemen'de çok önemli icraatlara imza atacağına inandığını söyledi

Fatih ŞENDİL

Başkan Erdoğan'dan Menemen tebriği Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı

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