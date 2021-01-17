Çalıştığı gırgır ile balık avlamak için denize açılan Mustafa Sesli, Kaynarpınar Mahallesi açıklarında denize düştü. Arkadaşlarının Sesli'yi kurtarma çabaları sonuç vermeyince durum Sahil Güvenlik Komutanlığına ve jandarmaya bildirildi.
HELİKOPTER DE KATILDI
Bölgeye sevk edilen ekipler, helikopter destekli aramada Sesli'nin cansız bedenini, Ambarseki Mahallesi Esendere kıyısında buldu. Sesli'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
İzmir açıklarında tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.