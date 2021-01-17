  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de kar sevinci

’de kar sevinci

İzmir’de kar sevinci

17.1.2021

Soğuk havanın etkisi altına giren İzmir'de kent merkezinde sıcaklıklar 2-4 dereceye kadar indi. Kiraz gibi ilçelere kar yağarken bugün de bazı kıyı ilçelerinde deniz etkili kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İzmir'de dün yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Kar bugün ise etki alanını genişletiyor.

Kınık, Bergama, Kemalpaşa'da yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının 150-200 metre yükseğin üzerindeki yerlerde görülmesi bekleniyor. Bugün ise kıyı ilçelerine kar düşecek. Karaburun, Çeşme, Urla, Foça ve Dikili'de deniz etkili kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Karın Karaburun'un üst kesimlerinde tutması beklenirken yağışın iç kesimlere girmesi beklenmiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de kar sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.