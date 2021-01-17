İzmir’de kar sevinci

Soğuk havanın etkisi altına giren İzmir'de kent merkezinde sıcaklıklar 2-4 dereceye kadar indi. Kiraz gibi ilçelere kar yağarken bugün de bazı kıyı ilçelerinde deniz etkili kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İzmir'de dün yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Kar bugün ise etki alanını genişletiyor.

Kınık, Bergama, Kemalpaşa'da yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının 150-200 metre yükseğin üzerindeki yerlerde görülmesi bekleniyor. Bugün ise kıyı ilçelerine kar düşecek. Karaburun, Çeşme, Urla, Foça ve Dikili'de deniz etkili kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Karın Karaburun'un üst kesimlerinde tutması beklenirken yağışın iç kesimlere girmesi beklenmiyor.