Korona savaşçılarına aşı morali

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanları, Türkiye'de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısı sayesinde moral buldu. Aşılamanın devam ettiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, yaptığı açıklamada, aşının hastane çalışanlarının motivasyonunu artırdığını söyledi.

Hastanelerinde yaklaşık 2 bin sağlık çalışanının aşılandığını, kendisinin de aşı olduğunu belirten Gürbüz, "Sağlık çalışanlarına aşının ilk dozu uygulanıyor. Aşı yapılan sağlık çalışanları arasında bir kişide cilt döküntüsü, diğerinde ise hafif alerjik reaksiyon gelişti. Ama hayati bir soruna neden olmadı. Tedavileri uygulandıktan sonra evlerine gönderdik. Diğer hiçbir arkadaşımızda bir sağlık sorununa rastlamadık. Aşılamadan sonra sağlık çalışanları, hastalarının yanında kendilerini daha rahat hissetmeye başladı. Bu motivasyonla daha iyi bir verim alacağız. Mart ayından bu yana savaşıyoruz, aşılamadan sonra rahatladık" dedi.