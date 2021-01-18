CHP’de vekiller isyan bayrağı açtı

Partinin HDP'yle ittifakından "Abdullah Gül ve türevleri" ile kurduğu yakın ilişkiye kadar birçok konuda yönetimi topa tutan Çelebi ve Aksoy, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı ve parti içinde giderek güçlenen "10 Aralık Hareketi"ne de tepki gösterdi.

TEK ADAM VURGUSU

Mektubun bu nedenle 10 Aralık 2020 tarihinde gönderilmesi de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na yazdıkları mektupta "tek adam" vurgusu yapan iki isim, "Partimizde tek adam algısı yok edilmeli, liyakat ve performansa verilen önem topluma gösterilmeli, bir demokrasi şöleni ile Türkiye'ye umut verilmeli" ifadesini kullandı. Mektupta CHP'nin "pamuk ipliğine bağlı ittifaklara güvenmeden tek başına iktidar olma yolları araması gerektiği de" ifade edildi. Seçime henüz 2,5 yıl olduğu, ittifakların ancak seçim sathında değerlendirilebileceği görüşüne yer verilen mektupta, "Ulusal birliğimize, ülkemizin bütünlüğüne ve cumhuriyetimizin milli esaslarına karşı çıkanlarla dolaylı veya açık hiçbir ittifakta yer alınmamalı" denildi. "Güçlü CHP için politik ve demokratik hat" başlığıyla kaleme alınan mektupta, partideki sorunlara ilişkin tespitlerin yanı sıra seçime kadar bu sorunların çözülebilmesi için atılması gereken adımlar da başlıklar halinde sıralandı. Mektupta şu değerlendirmeye de yer verildi: "Pamuk ipliğine bağlı ittifaklara güvenmeden seçimlere 2,5 yıl varken tek başına kendi değerlerimizle yükselmek ve mücadele etmek esas kılınmalıdır. İttifaklar ancak seçim sathında değerlendirilmelidir. Ulusçu CHP, milli CHP, bağımsızlıkçı CHP, Atatürk aydınlığının CHP'si tarihin sahnesine bir kez daha davet edilmektedir.



'KAMUOYUNUN TAKDİRİNE SUNUYORUZ'

Mektupla ilgili bir açıklama yapan Çelebi, "CHP yönetimine yazdığımız mektubumuza 1 aydan beri cevap gelmemiştir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel



ERGENEKON'DA 41 AY TUTUKLU KALDI

KARA Harp Akademisi'nden dereceyle mezun olan Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon Davası'nda 41 ay tutuklu yargılandı. 2018'de CHP'den İzmir Milletvekili seçilip TBMM'ye giren Çelebi, partide kendisi gibi ulusalcı çizgide duran Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile blok oluşturdu. Mektubu Çelebi ve Aksoy kaleme aldı. Özel'in de mektuba destek verdiği belirtildi.



İŞTE O TALEPLER

Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, seçimlere 2.5 yıl varken şu konuların geniş bir mutabakatla çözülmesini istedi: 1- Üyelik sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalı 2- Cumhurbaşkanı adayımız üyelerimizle, sivil toplumla belirlenmeli. Milletvekili, belediye başkanı aday tespitinde toplam seçmene göre yüzde 3 üyemiz olan yerlerde önseçim yoklamasının zorunlu hale getirilmesi, örgüt yönetimleri ve sivil toplum görüşlerinin alınması, Parti Okulu ve Liyakat Kurulu ile bilimsel yetkinlik tespiti yapılmalıdır. MYK'nın PM tarafından uzmanlık alanlarına göre seçilmesi sağlanmalıdır. 3- Partideki her kademe için liyakat, performans ölçüm sistemi oluşturulmalı. 4- Her görev için üst üste en fazla 3 dönem kuralı getirilmeli. Genel Başkan görev süresi üst üste maksimum 3 olağan kurultay dönemi veya 2 seçim dönemi (10 yıl) olarak belirlenmeli. 5- Tüm yöneticilerin (ilçe başkanından genel başkana kadar) mal beyanlarını kamuya açıklama zorunluluğu getirilmeli. 6- Partilileri dava insanlarına dönüştürecek kapsamlı bir eğitim ve kültür altyapısı oluşturulmalı.

ERHAN GÜLENÇ