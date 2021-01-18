İzmir'de Büyükşehir'e tepki! Eğridere'de kanalizasyon olmayan 3 sokakta atık sular sokağa akıyor

İzmir şehir merkezine 10 kilometre, Bornova ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki bin 650 nüfuslu Eğridere Mahallesi'ndeki 3 sokakta kanalizasyon sıkıntısı yaşanıyor. Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalle statüsüne alınan Eğridere'ye 4 yıl önce kanalizasyon döşendi. Ancak engebeli arazide olmaları nedeniyle yüksek maliyet gerektirdiği gerekçesiyle Meşe Sokak, Palamut Sokak ve Gonca Sokak'a kanalizasyon şebekesi yapılmadı. Kanalizasyon altyapısı olmayan 3 sokaktaki toplam 50 hanenin evsel atık suları, borularla ya sokağa ya da evlerin bahçelerine salınıyor. Kanalizasyon bulunmayan sokaklarda yaşayanlardan bazıları evlerinin yanına foseptik kazdırarak kendi imkanları ile çözüm üretmeye çalışıyor. Sokağa salınan atık sular nedeniyle oluşan çevre kirliliği, insan sağlığını tehdit ederken, kötü kokuya da neden oluyor.





Sokaklarında kanalizasyon altyapısı olmayan mahalleli ise su faturalarına buna rağmen atık su bedeli yansıtıldığını ve kendi kazdırdıkları foseptikteki suyu çektirmek için İZSU'ya ayrıca para ödemek zorunda kaldıklarını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi.

'BİZE ARTIK YARDIMCI OLUNSUN, MAĞDURUZ'

Çocuklarını daha sağlıklı bir ortamda büyütmek istediklerini söyleyen Serhat Demir, "Eğridere'de çocuklar sağlıksız ortamda büyüyor. Çünkü sokaklardan pis sular akıyor. Mahalle sakinleri hizmet alamıyor. Eğridere'de insanlar yıllardır kanalizasyon sorunu yaşıyor. Sokağa salınan evsel atık sular yağmur suyuna karışıp, mahallenin birçok yerine ulaşıyor. Birçok kez konu hakkında başvuru yapmamıza rağmen sonuç alınamadı. Burada yollar yapılıyor. Biz bunu istemiyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ortamda büyüsün de toprakta oynasın önemli değil. Parasını ödediğimiz bir hizmeti alamıyoruz. Bize artık yardımcı olunsun. Mağduruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ OYNARKEN, FOSEPTİKLERE DÜŞER DİYE KORKUYORUZ'

Atık sular için foseptik kazdırdıklarını belirten Funda Kaya, "Ancak zamanla foseptik doluyor. Vidanjörle foseptikteki suyu boşalttırıyoruz. Bunun için de ayrıca bir para ödemek zorunda kalıyoruz. Daha yeni foseptikteki suyu çektirmek için 150 TL ödedik. Pis suların sokağa salınması nedeniyle kokudan pencerelerimizi bile açamıyoruz. Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz ve belediyeden çözüm bulmalarını istiyoruz. Çocuklarımız oynarken açtığımız foseptiklere düşer diye korkuyoruz" diye konuştu.

'BİZ SADECE HİZMET İSTİYORUZ'

Maddi durumu olmadığı için foseptik yaptıramayanların atık sularını borularla sokağa salmak zorunda kaldığını bildiren Sıddık Kaya, "Sürekli akan bu atık sular nedeniyle zamanla yoldaki kilit parke taşlarının altındaki zemin de yumuşuyor ve yolda, çökmeler, bozulmalar yaşanıyor. Hayvanlarımız bu pis suların içinde geziyor. Ancak onca başvuruya rağmen sorunumuza el atan olmuyor. Biz sadece hizmet istiyoruz" dedi.

'İNTERNET ALTYAPISI DA YOK'

Kanalizasyonun yanı sıra mahallede internet altyapısının da bulunmadığına dikkat çeken Ahmet Yıldız, şunları söyledi:

"Biz mahallede birçok yatırım yaptık ama altyapımız yok. Kanalizasyon altyapısının yanı sıra internet altyapımız da yok. Bu mahalle Bornova'ya yalnızca 2 kilometre mesafede. Seçim zamanı herkes gelip, oy istiyor. Ancak bir türlü altyapı gelmiyor. Yazın birçok kişinin piknik yapmaya geldiği bu mahallede atık sular yollara akıyor. Bizler de herkes gibi vergilerimizi veriyoruz. O nedenle de altyapımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz."