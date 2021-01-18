  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de korkunç son! Kültürpark’ta bir kişinin cansız bedeni bulundu

'de korkunç son! Kültürpark’ta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Kültürpark’ta uyuşturucu kullandığı düşünülen C.C. adlı şahısın cansız bedeni bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morguna götürüldü.

İzmir'de korkunç son! Kültürpark’ta bir kişinin cansız bedeni bulundu
İHA

18.01.2021, 14:46

Olay, bugün öğle saatlerinde Kültürpark'ta bulunan eski Göl Gazinosunda gerçekleşti. Kültürpark'ta yürüyüş yapan bir aile, eski Göl Gazinosu'nun yanındaki gölette yerde hareketsiz yatan bir şahsı görünce durumu özel güvenliklere bildirdi. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 112 ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu cansız bedenin Kültürpark çevresinde yaşayan ve evsiz olduğu düşünülen C.C. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. C.C.'nin uyuşturucu kullanımından dolayı hayatını kaybettiği düşünülürken cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de korkunç son! Kültürpark’ta bir kişinin cansız bedeni bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.