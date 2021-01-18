  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’deki operasyonda gözaltına alınanlar adliyede

İzmir’deki operasyonda gözaltına alınanlar adliyede

İzmir merkezli 12 ilde, terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında gözaltına alınan 49 kişiden 47'si adliyeye sevk edildi.

İzmir’deki operasyonda gözaltına alınanlar adliyede

18.1.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan İZELMAN otopark görevlisi Tunca Kılıç, mezarlıklar görevlisi Cihan Taşkın ile bilet satışında çalışan Emrah Alkan'ın da mahkemeye sevk edilenler arasında olduğu öğrenilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan belediyenin Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı'nın Kovid-19 nedeniyle halen karantinada olduğu, bir şüphelinin ise ameliyat için hastanede bulunduğu belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’deki operasyonda gözaltına alınanlar adliyede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.