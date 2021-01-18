İzmir’deki operasyonda gözaltına alınanlar adliyede

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan İZELMAN otopark görevlisi Tunca Kılıç, mezarlıklar görevlisi Cihan Taşkın ile bilet satışında çalışan Emrah Alkan'ın da mahkemeye sevk edilenler arasında olduğu öğrenilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan belediyenin Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı'nın Kovid-19 nedeniyle halen karantinada olduğu, bir şüphelinin ise ameliyat için hastanede bulunduğu belirtildi.