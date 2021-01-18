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Haberler İzmir Menemen’in yol haritası hazır

Menemen’in yol haritası hazır

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye birim müdür ve amirleri ile tanışma ve durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda Menemen'in mevcut durumu, ekonomik ve idari sorunları, sorunların çözüm yöntemleri ve projeler konuşuldu.

Menemen’in yol haritası hazır

18.1.2021

Toplantı sonrası açıklama yapan Pehlivan, "Bugünlere ne yazık ki çok zor günlerden geçerek geldik. Bunlardan ivedilikle kurtulmak ve Menemen'e aydınlık günler yaşatabilmek adına bir toplantı gerçekleştirdik. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak ve aynı sorunları tekrar yaşamamak adına sorunların kaynağına indik. Birlikte istişarelerde bulunup yol haritamızı çizdik. Şeffaf, dürüst ve Türkiye'de adından söz ettiren AK belediyecilik hizmet düsturuyla ilçemizi layık olduğu yere çıkarmayı kendimize misyon edindik" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM TEBRİK ETTİ
TOPLANTI sırasında tebrik için telefonla arayan son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da, Pehlivan'ı kutlayıp başarılar diledi. Yıldırım, "Ekip ruhuyla, birlikte çalışarak her şeyi başarabileceğinize yürekten inanıyorum. Bu noktada, tüm zorluklara rağmen halkımıza hizmet için büyük bir çaba sarf edeceğinizden eminim. Bu doğrultuda AK Parti belediyecilik hizmet anlayışı ile Menemen 2024'e çok daha güçlü bir şekilde girecektir. Her zaman arkanızdayız" dedi.

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