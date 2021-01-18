Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki en kapsamlı kış tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. Operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.
TSK’nın dev kış tatbikatı Kars’ta gerçekleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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