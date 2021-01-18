TSK’nın dev kış tatbikatı Kars’ta gerçekleşecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki en kapsamlı kış tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. Operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.