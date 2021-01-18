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Haberler İzmir TSK’nın dev kış tatbikatı Kars’ta gerçekleşecek

’nın dev kış tatbikatı ’ta gerçekleşecek

Uzman personelin görev alacağı tatbikatta, taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetleri yerine getirilecek.

TSK’nın dev kış tatbikatı Kars’ta gerçekleşecek

18.1.2021

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki en kapsamlı kış tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. Operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

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