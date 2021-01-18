Yücel’e sahip çıkmak kayınvalidesine kaldı

Seçim aşamasında Millet İttifakı'ndan 3 isminin Pehlivan'a oy verdiğini hatırlatan CHP'li Zira-at Mühendisi Derya Karakuş, sosyal medya hesabından Menemen'in kaybedilmesin-den sorumlu tuttuğu İl Baş-kanı Deniz Yücel'i ve grup kararına uymayan meclis üye-lerini istifaya çağırıp, gereke-nin yapılması için parti Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu. Karakuş, paylaşımında, "Menemen faciasına sebep olan başta İzmir İl Başkanı ve grup kararına uymayan meclis üyeleri derhal istifa etme-li. Ayak diriyorlarsa disiplin süreci başlatılmalı ve parti-den ihraç edilmeliler. CHP başarısız yöneticilerin kendi-ni tatmin ettiği hobi bahçesi değildir. Herkesi sorumlu ve duyarlı olmaya davet ediyo-rum" ifadelerini kullandı.

'SİZE YAKIŞTIRAMADIM'

Karakuş'un eleştirisine Yücel'in kayınvalidesi Emine Bilgen'den yanıt gecikme-di. Bilgen, Karakuş'a, "Derya Bey CHP İl Başkanlığı'na gidip gerçekleri öğrenmek varken sosyal medyadan eleştirmek doğru mu? Başka parti hırsız-ları bile bu kadar ağır eleştiril-medi. Size hiç mi hiç yakıştıra-madım" yanıtını verdi. Karakuş da buna yanıt olarak, "Sayın Deniz Yücel damadınız olma-sından dolayı şu anda duygusal bir değerlendirme içindesiniz. Yazımı silmeyip birkaç yıl sak-larsanız ancak o zaman haklı olduğunu anlayacaksınız" ifa-delerini kullandı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Menemen seçiminde yaşananlar nedeniyle CHP İl yönetimi ve İl Başkanı Deniz Yücel'e tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:



● Necati Yıldız: CHP'yi etkisine alan yeni siyaset anlayışında, CHP'nin iddialı olduğu seçim çevrelerinde 'Milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri' ganimet olarak görülmekte, yetki sahipleri de bunları paylaşmaktadırlar. Başlangıçta umut vaad ettiği için bizlerin de desteğini alan İl Başkanı Deniz Yücel ne yazık ki kendini bu anlayışa kaptırmış ve yerel yönetimlerde yaşanan yanlış kadrolaşmanın parçası olmuştur.



● Bahadır Koçak: Başarısızlığı kabullenemiyorlar sorsan hepsi siyaset filozofu, halk da kim makam para ve üç beş genel merkez şakşakçısı yeter onlara. ● Erol Yılmaz: Bu duruma sebep olanlar çıkıp açıklama yapmalı. İçimizdeki hainler ayıklanmalı.



● Zeki Metin Çağrı: Her canlının her kurumun yok olma süreci vardır, bunlar tabela partisi olma yolunda gidişata uygundur.



● Hüseyin Ölmez: Sorunun sebebi olanlardan çözüm beklenemez, parti üyeleri olarak duruma el koymalıyız.



● Mehmet Demiroğlu: Olayın buraya gelmesinin tek sorumlusu il başkanı.

METİN BURMALI