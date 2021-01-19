Bakımevi ölüm kampına döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında CHP'li Menderes Belediyesi'ne bağlı Özdere'deki hayvan bakımevinin de bulunduğu hayvan barınaklarındaki şartların iyileştirilmesi için çalışma yaptıklarını duyururken, hayvanseverlerden gelen ihbar görenleri şaşkına çevirdi.



"SORUŞTURMA AÇILSIN"

Hayvanseverler, Menderes Belediyesi'nin Özdere'deki hayvan bakımevindeki köpeklerin ölüme terk edildiklerini iddia etti. Barınakta hapsedildikleri tel kafesler içerisinde kan revan içerisindeki hayvanlara sahip çıkılmasını isteyen hayvanseverler, ayrıca bu hayvanların kötü şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini de öne sürdü. Toplama kampını andıran hayvan bakımevinde köpeklerin adeta ölüme terk edildiklerini de vurgulayan hayvanseverler, "Burası Menderes Belediyesi'ne bağlı Özdere Barınağı. Hayvanlar kan revan içinde ölüme terk edilmiş. Sayın belediye başkanı Mustafa Kayalar bu durumdan nasıl haberiniz olmaz? Buna nasıl göz yumarsınız? 5199 sayılı kanuna göre belediyeler, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinden sorumludur. Kanun ve mevzuata aykırı şartlara sahip bu rezalet ve ölüm kampı ile ilgili sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.