  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Bakımevi ölüm kampına döndü

Bakımevi ölüm kampına döndü

CHP’li ’ne bağlı hayvan barınağından gelen fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü. Sokak hayvanları hapsedildikleri tel kafeslerde ölüme terk edildi.

Bakımevi ölüm kampına döndü

19.1.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında CHP'li Menderes Belediyesi'ne bağlı Özdere'deki hayvan bakımevinin de bulunduğu hayvan barınaklarındaki şartların iyileştirilmesi için çalışma yaptıklarını duyururken, hayvanseverlerden gelen ihbar görenleri şaşkına çevirdi.

"SORUŞTURMA AÇILSIN"
Hayvanseverler, Menderes Belediyesi'nin Özdere'deki hayvan bakımevindeki köpeklerin ölüme terk edildiklerini iddia etti. Barınakta hapsedildikleri tel kafesler içerisinde kan revan içerisindeki hayvanlara sahip çıkılmasını isteyen hayvanseverler, ayrıca bu hayvanların kötü şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini de öne sürdü. Toplama kampını andıran hayvan bakımevinde köpeklerin adeta ölüme terk edildiklerini de vurgulayan hayvanseverler, "Burası Menderes Belediyesi'ne bağlı Özdere Barınağı. Hayvanlar kan revan içinde ölüme terk edilmiş. Sayın belediye başkanı Mustafa Kayalar bu durumdan nasıl haberiniz olmaz? Buna nasıl göz yumarsınız? 5199 sayılı kanuna göre belediyeler, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinden sorumludur. Kanun ve mevzuata aykırı şartlara sahip bu rezalet ve ölüm kampı ile ilgili sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakımevi ölüm kampına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.