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Ege Üniversitesinin "görme düzeyi testi" internet sayfası hizmete girdi

(EÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. öncülüğündeki ekip, ziyaretçilerine görme düzeyleri konusunda fikir vermeyi amaçlayan internet sitesi hazırladı.

Ege Üniversitesinin görme düzeyi testi internet sayfası hizmete girdi

19.01.2021, 12:51

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Melis Palamar Onay, Uzm. Dr. Cumali Değirmenci ve Dr. Semir Yarımada tarafından hazırlanan internet sitesi, EÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalının sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildi.

Uzak ve yakın görme düzeyleri konusunda ziyaretçilerine fikir veren site, astigmat ve renk körlüğü problemleri konusunda da testler içeriyor.

Hastalara tedaviye yönelik bilgiler sunulan siteye, "https://www.gormeduzeyim.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Onay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelere gitmekten korkan pek çok kişinin hastalıklarına tanı koymakta gecikmeler yaşanabildiğini belirtti.

Vatandaşların uzak ve yakın görme durumlarının tespit edilerek, bir anormallik halinde vakit kaybetmeden göz doktoruna ulaşmalarının sağlanmasını amaçladıklarını anlatan Onay, erkeklerde oldukça yaygın görülen renk körlüğü vakalarının tespit edilmesinin de bu projenin amaçları arasında olduğunu bildirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da bilimsel faaliyetlerin yanı sıra halk sağlığını ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

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