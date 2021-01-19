İzmir merkezli terör operasyonunda o isime yurt dışına çıkış yasağı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK/YPG'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltı kararı verilen O.M, Kovid-19 karantinasının bitmesinin ardından ifadesi alındı.

Şüpheli O.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla salıverildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ameliyat için hastanede olan 1 kişinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir merkezli 12 ilde 14 Ocak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 34'ü MLKP, 8'i DSİH, biri TKP/ML ve 8'i PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen 51 şüpheliden 49'u yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu!